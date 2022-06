LPI-GTH: Suche nach vermisster Person

Manebach (Ilm-Kreis) (ots) - Am Freitag Abend kam es gg. 22:00 Uhr zur einem Polizei- und Feuerwehreinsatz an einer Bushaltestelle in der Schleusinger Straße in Manebach. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Holzmülleimer innerhalb der Bushaltestelle in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Allerdings entstanden durch die Flammen neben dem abgebrannten Mülleimer auch Beschädigungen am Fachwerk ...

