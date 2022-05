Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Werkzeug- Zeugensuche

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 25. Mai und heute, 06.20 Uhr gelangten bislang unbekannt gebliebene Täter auf das Gelände des Bauhofes in der Straße "Zur Heide". Die Täter beschädigten mehrere Türen und Toren um in das Gebäude zu gelangen. In der Folge entwendeten die Unbekannten Werkzeuge im Wert von circa 2.600 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0127048/2022) entgegengenommen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell