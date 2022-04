LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Bienstädter Warte/ Gierstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Morgen, gegen 05.20 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der L 1027. Ein 25-jähriger Fahrer eines Ford fuhr von Richtung Großfahner in Richtung Molschleben als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision. An dem Fahrzeug des 25-Jährigen entstand unfallbedingter Sachschaden. Das Reh verendete vor Ort, Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

