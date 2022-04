LPI-GTH: Diebstahl von Kraftstoff- Zeugensuche

Gotha (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.30 Uhr griffen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Carl-von-Ossietzky-Straße an. Durch einen lauten Knall wurden mehrere Anwohner auf das Tatgeschehen aufmerksam und sahen zwei auf Fahrrädern flüchtende Täter. Die Unbekannten entwendeten Bargeld sowie Tabakwaren in unbekannter Höhe und verursachten einen Sachschaden von ungefähr 3.500 Euro. ...

