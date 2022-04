LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots) - Heute Morgen, gegen 06.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L1016. Ein 38 Jahre alter Fahrer eines Daimler fuhr von Mihla in Richtung Eisenach, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Der Fahrzeugführer kollidierte mit seinem PKW mit dem Wildschwein, dieses rannte in der Folge in unbekannte Richtung davon. An dem Daimler entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen ...

