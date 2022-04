LPI-GTH: Ruhestörung und Haftbefehl

Eisenach (ots) - Zwischen dem 06.04.2022 um 17.00 Uhr und dem 08.04.2022 um 19.00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage des Komplexes in der Julius-Lippold-Straße einzudringen. Hierbei wurde der zusätzlich angebrachte Überwurfbügel des Garagentores mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs verbogen. Die Sicherung hielt jedoch stand. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen ...

mehr