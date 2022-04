Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Suche nach vermisster Person - Polizei bitte um Mithilfe

Leina (Landkreis Gotha) (ots)

Die Polizei sucht gegenwärtig nach dem 19 Jahre alten Felix Kallenbach aus Leina. Herr Kallenbach wurde zuletzt am 04.04.2022 an seiner Wohnanschrift gesehen und seitdem ist der Aufenthaltsort unbekannt. Die Polizei geht von einer Gefahrensituation aus und daher wird die Bevölkerung um Unterstützung gebeten. Herr Kallenbach kann wie folgt beschrieben werden: ca. 185cm groß, kräftige Figur und braune, an den Seiten abrasierte Haare. Er ist Brillenträger und war zuletzt mit einem weißen Kapuzenshirt mit aufgedruckten Mangafiguren, einer dunklen Hose und dunklen Turnschuhen bekleidet. Herr Kallenbach trägt möglicherweise einen dunklen Rucksack bei sich und markant ist sein plumper Gang. Aktuell wird davon ausgegangen, dass er sich im Raum Leinatal/Boxberg aufhält. Die Polizei bittet dringend um Informationen zum aktuellen Aufenthaltsort und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0078795/2022) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung des Bildmaterials liegen vor. (db)

