LPI-GTH: Berauscht

Frankfurt am Main (ots) - - Motto: "Häuser für heute und morgen" - Gewinner aus Oberbayern, Thüringen, Rosenheim, Darmstadt, Köln und Chemnitz - Kategorie Sonderpreis geht an ein Bestandsprojekt in der Oberlausitz Zum 19. Mal zeichnet der KfW Award Bauen Bauherren oder Baugemeinschaften aus, die jeweils in den vergangenen fünf Jahren ein Neubau-Projekt umsetzten ...

mehr