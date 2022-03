Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrugshandlungen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gotha (ots)

Am 31. Juli 2021, gegen 15.45 Uhr kaufte eine Frau in einem Supermarkt in der Straße "Schöne Allee" ein. Zwei bislang unbekannte Männer folgten der Frau in den Supermarkt. Während des Einkaufes hing die Handtasche der 68-Jährigen am Griff des Einkaufswagens. Diesen schob einer der Männer beiseite und entwendete offenbar in diesem Moment das Portemonnaie der Frau. In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld sowie EC-Karten. Wie sich herausstellte wurden durch einen der unbekannten Täter, gegen 15.55 Uhr, bei einem Kreditinstitut in der Straße "Coburger Platz" mehrere Abbuchungen vom Konto der Frau vorgenommen. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder deren Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0175588/2021) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der Bildaufnahmen liegen vor. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell