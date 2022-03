LPI-GTH: Einbruch in Arztpraxis - Zeugengesucht

Ilmenau (ots) - Am gestrigen Tag kam es gegen 11.50 Uhr in der Schobsetalstraße aus unklarer Ursache zum Brand eines Fahrzeugs. Noch während der Fahrt stieg Rauch aus dem Motorraum auf und unmittelbar nachdem der PKW der Marke Daimler Chrysler geparkt war, kamen Flammen aus dem Motorraum. Die Feuerwehr löschte das Feuer, am Fahrzeug entstanden dennoch erhebliche Schäden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, eine technische Ursache kann nicht ...

