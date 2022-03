Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gutgläubigkeit ausgenutzt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein dreister Täter erleichterte einen Senior am gestrigen Nachmittag in einem Supermarkt in Arnstadt um 40 Euro. Der Unbekannte gab dem späteren Geschädigten per Gestik zu verstehen, dass er weder sehen noch hören könne. Gleichzeitig trug er eine Sammelliste für Geldspenden mit sich. Der arglose Senior beabsichtigte 10 Euro zu Spenden, wobei er einen 50 Euro Schein übergab. Diesen nahm der Täter an sich und verschwand mit dem Geld. Die Polizei warnt vor dieser Masche. Im vorliegenden Fall werden entsprechende Ermittlungen geführt. (db)

