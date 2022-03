Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

In der heutigen Nacht, gegen 02.00 Uhr führte die Polizei Ilmenau Verkehrskontrollen in der Straße "Ettischlebener Weg" durch. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 32-jährigen Fahrer eines VW. Wie sich herausstellte war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weiterhin reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell