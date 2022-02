Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 12-Jähriger vermisst - Die Polizei bittet um Mithilfe

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei Ilmenau sucht derzeit nach dem vermissten Domenik-Rene Jamie Ehrhardt aus Stadtilm. Er wurde letztmalig am 03.02.2022 um 13.00 Uhr an seiner Wohnanschrift am Kirchberg gesehen und seitdem ist sein Aufenthalt unbekannt. Domenik Ehrhardt ist 12 Jahre alt, ca. 150cm groß, hat eine schlanke sportliche Statur, kurze Haare mit lila Färbung auf dem Oberkopf und trägt eine grau-weiße Jacke, eine schwarz-graue Jogginghose sowie helle Turnschuhe. Möglicherweise hält sich der Gesuchte im Stadtgebiet in Stadtilm auf. Die Polizei sucht Personen, die Informationen zum aktuellen Aufenthaltsort haben. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0028938/2022) entgegen. Es gibt gegenwärtig keine Hinweise auf eine vorliegende Straftat. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der Bildaufnahme liegen vor. (db)

