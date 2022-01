Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Eisenach (ots)

Gestern, gegen 17.30 Uhr gerieten ein 26-Jähriger sowie ein 22 Jahre alter Mann im Bereich Bahnhofstraße in eine verbale Auseinandersetzung. In der Folge griff der 26-Jährige den 22 Jahre alten Mann unter Verwendung eines Schraubendrehers körperlich an. Der 22-jährige Mann wurde dabei leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

