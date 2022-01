Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Seebergen - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstag wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr gegen 10:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Hauptstraße gerufen. Dort war ein 64-jähriger Mann mit seinem Pkw Honda aus Richtung Wechmsr kommend in einer abknickenden Vorfahrtsstraße geradeaus gegen die Hauswand zweier aneinander grenzenden Häuser gefahren. Dabei entstand an den Häusern und am Pkw erheblicher Sachschaden, wobei die genaue Schadenshöhe noch nicht beziffert werden kann. Der Fahrer des Honda kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein medizinische Ursache beim 64-Jährigen, welche zum Unfall führte, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell