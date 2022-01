Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen zu einer Unfallflucht gesucht

Tonna - Landkreis Gotha (ots)

Gegen 05.30 Uhr am Freitagmorgen stellte ein 51-jähriger Mann seinen Pkw Chevrolet in der Langensalzaer Straße ab. Als er gegen 15.00 Uhr wieder zu dem Fahrzeug kam, stellte er Beschädigungen an der Karosserie fest, welche mutmaßlich durch ein anderes Kraftfahrzeug verursacht wurden. Zeugenhinweise zum Verursacherfahrzeug und dessen Fahrzeugführer oder Fahrzeugführerin nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0017827/2022 entgegen. (av)

