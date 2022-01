Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an PKW- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Eine 19-jährige Fahrerin eines Fiat parkte ihr Fahrzeug gestern im Zeitraum von 06.15 Uhr bis 16.00 Uhr in der Gerastraße. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung in Form eines großen Kratzers an ihrem PKW fest. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0016770/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell