Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 34-Jähriger beschäftigt die Polizei

Gotha/Wutha-Farnroda (Landkreis Gotha/Wartburgkreis) (ots)

In der zurückliegenden Nacht beschäftigte ein 34-Jähriger die Polizei mehrfach. Zunächst wurde er gegen 21.45 Uhr auf einem Feldweg zwischen Aspach und Hörselgau in seinem FIAT kontrolliert. Es zeigte sich, dass er offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille Atemalkohol und ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin bzw. Methamphetamin. Es folgte die Blutentnahme im Krankenhaus und die Einleitung eines Verfahrens. Der Schlüssel wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt an einen Bekannten übergeben. Gegen 02.15 Uhr wurde dann das Fahrzeug in Gotha in der Uelleber Straße erneut gesichtet und es sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete in Richtung Waltershausen. Mehrere Funkstreifenwagen nahmen die Verfolgung auf, wobei der Fahrzeugführer auf die A4 in Richtung Eisenach fuhr und diese bei Sättelstädt verließ. Er setzte die Fahrt letztlich bis nach Wutha-Farnroda fort, wo er gestoppt werden konnte. Hierbei benutzte er auch die Gegenfahrspur und fuhr teilweise Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h. Es zeigte sich, es sich bei dem Fahrer wiederholt um den 34-Jährigen handelte. Somit folgte eine weitere Blutentnahme, die Einleitung weiterer Verfahren sowie die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell