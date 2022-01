Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Gotha (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 12.15 Uhr in der Helenenstraße zu einem Verkehrsunfall, wobei der Verursache von der Unfallstelle flüchtete. Der Unbekannte kollidierte auf Höhe der Hausnummer 11 mit einem geparkten BMW, wobei am Fahrzeug entsprechender Sachschaden entstand. Die Polizei Gotha führt gegenwärtig die Ermittlungen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug haben (Tel. 03621-781124/Bezugsnummer 0007825/2022). (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell