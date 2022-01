Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Personenfahndung nach Diebstahl von Mobiltelefonen

Gotha (ots)

Am 09. August 2021, gegen 15.40 Uhr kam es in der Marktstraße/Lutherstraße zum besonders schweren Fall des Diebstahls. Hierbei betrat ein bislang unbekannter Mann einen Fachmarkt für Telekommunikation und entwendete mehrere, an Kunststoffsicherungen befindliche Mobiltelefone. Es entstand ein Beuteschaden von ungefähr 3.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen oder dessen Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0183299-2021) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der Bildaufnahmen liegen vor. (jd)

