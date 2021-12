Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reduzierung der Besucherzahlen

Landkreis Gotha, Wartburgkreis, Ilm-Kreis (ots)

Die vierte Coronawelle schlägt zu, nicht ausschließlich in Thüringen befinden sich die Infektionszahlen auf einem hohen Niveau, sondern auch deutschlandweit. Aufgrund der Omikron-Variante ist derzeit auch nicht von einer Entspannung der Lage auszugehen. Die Landespolizeiinspektion Gotha ist bestrebt, die Bediensteten bestmöglich zu schützen um den Dienstbetrieb uneingeschränkt aufrechterhalten zu können. Darüber hinaus möchten wir auch die Bürger vor einer möglichen Infektion schützen. Aus diesem Grund sind wir bemüht, die persönlichen Kontakte innerhalb der Behörde auf ein Minimum zu reduzieren. Aus gegebenem Anlass bitten wir Sie somit von nicht zwingend notwendigen Besuchen der Landespolizeiinspektion Gotha sowie den nachgeordneten Dienststellen abzusehen. Wir erbitten für die Aufgabe einer Anzeige primär die so genannte Onlinewache unter https://verwaltung.thueringen.de/onlinewache#/ zu verwenden oder sich telefonisch mit den zuständigen Polizeiinspektionen in Verbindung zu setzen. Die Dienststellen sind rund um die Uhr unter folgenden Rufnummern erreichbar: Inspektionsdienst Gotha 03621-780 Polizeiinspektion Eisenach 03691-2610 Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau 03677-6010.

Wir bitten Sie um detaillierte Ausführungen zu angezeigten Sachverhalten. Gehen Sie hierbei in jedem Fall auf die W-Fragen ein (Wer hat was, wann, wo, wie, womit getan? Was könnte ein Tatmotiv sein? Gab es Zeugen? Wenn ja, wen? Was haben Sie bereits veranlasst- z.B. ärztliche Untersuchung nach Körperverletzung?). In dringenden Fällen, die unaufschiebbare Maßnahmen erfordern ist ein persönlicher Kontakt natürlich weiterhin möglich. In Notfällen wählen Sie bitte den Polizei-Notruf unter der 110. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell