Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Heute, gegen 13.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Klosterstraße. Ein 69-jähriger Fahrer eines Toyota befuhr die Klosterstraße stadteinwärts. Dabei kollidierte der 69-Jährige mit seinem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache mit einem Audi eines 23-Jährigen, welcher entgegen der Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand parkte. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, der Audi war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit, Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell