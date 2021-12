Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Büro- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Unbekannte Täter gelangten im Zeitraum von gestern, 16.00 Uhr bis heute, 07.55 Uhr in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Langewiesener Straße und entwendeten unter anderem einen Laptop. Das Beutegut hat einen Gesamtwert von circa 2.000 Euro, außerdem entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0288043/2021) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell