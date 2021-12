Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher im Keller- Zeugensuche

Gotha (ots)

Gestern Morgen brach ein bislang unbekannter Mann in ein Haus in der Weimarer Straße ein. Die Bewohnerin des Hauses überraschte den Unbekannten gegen 6.00 Uhr in den Kellerräumen. Der schwarz gekleidete Mann mit Stirnlampe und Rucksack flüchtete daraufhin und entwendete lediglich eine Kamera. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Mann nicht aufgegriffen werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0285693/2021) entgegen. (jd)

