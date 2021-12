Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Schwarzhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen, gegen 06.40 Uhr befuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Mazda die B88 von Schwarzhausen in Richtung Langenhain als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision. Am Fahrzeug des Mannes entstand unfallbedingter Sachschaden, das Reh lief in den Wald zurück, verletzt wurde niemand. (jd)

