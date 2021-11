Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Bücheloh/Griesheim (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen, gegen 03.53 Uhr befuhr eine 52-jährige Fahrerin eines Skoda die L3087 von Bücheloh in Richtung Griesheim. Aus ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit ihrem PKW und kam in der Folge auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand. Es entstand Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro, die 52-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. (jd)

