Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Gestern, im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr parkte eine 30-Jährige ihren Mercedes auf einem Parkplatz in der Schillerstraße. Beim Zurückkehren an ihr Fahrzeug stellte die Frau deutliche Beschädigungen an ihrem PKW fest, die auf einen Verkehrsunfall hindeuteten. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0274846/2021) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell