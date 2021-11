Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Haftbefehl realisiert und Betäubungsmittel gefunden

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagmorgen wurde in der Kindleber Straße um 03:40 Uhr ein Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fanden die Polizeibeamten eine geringe Menge Marihuana bei dem 36-Jährigen auf. Zudem lag gegen den Mann ein Haftbefehl zur Verbüßung einer mehrmonatigen Freiheitsstrafe vor. Der 36-Jährige wurde daher nach der erfolgten Anzeigenaufnahme wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. (ml)

