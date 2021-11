Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Im Zeitraum vom 10. November 18.00 Uhr bis 16. November 16.45 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus "Am Stollen" ein und entwendeten ein Damen-Trekkingrad, Ideal Travel One in der Farbe Weiß. Das Beutegut wird mit ungefähr 750 Euro beziffert. Die Polizei Ilmenau nimmt Hinweise zum Sachverhalt unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0269986/2021) entgegen. (jd)

