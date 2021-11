Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht mit gestohlenem Pkw - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In den Morgenstunden des 14.11.21 kam es in der Arnstädter Nordstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bisher noch unbekannter Fahrer eines Pkw VW Passat befuhr die Friedrichstraße aus Richtung Mühlweg kommend und bog nach links verbotswidrig in die Nordstraße ab. Nach Durchfahren einer Linkskurve kam der unbekannte Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Gehweg und kollidierte in der Folge mit einem massiven Eisenzaun. Im weiteren Verlauf stellte der Unbekannte den Pkw auf einem Firmengelände ab, verschloss ihn und entfernte sich fußläufig in unbekannte Richtung. Der Fahrzeugführer konnte trotz sofortigem Polizeieinsatz nicht festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000,- Euro. Im Rahmen der Ermittlungen wurde durch Erfurter Polizeibeamte die Halteranschrift des Pkw VW aufgesucht und der Fahrzeughalter angetroffen. Dieser war sichtlich überrascht vom Polizeieinsatz und stellte erst in diesem Moment das Verschwinden seines Pkw fest. Unbekannte Täter haben sich zuvor gewaltsam Zutritt zur Firma des 57-jährigen Fahrzeughalters verschafft und die Fahrzeugschlüssel des VW entwendet und in der Folge den Pkw gestohlen, mit welchem sie in Arnstadt gegen 07.00 Uhr verunfallten. Die Polizeidienststellen Erfurt und Arnstadt-Ilmenau haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können (Bezugsnummer 0266795-2021). (dl)

