Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall beim Ausparken

Arnstadt (ots)

Am Samstagmorgen gegen 08:10 Uhr kam es in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von insgesamt 5000,- Euro. Ein 69-jähriger Fahrer eines Pkw Dacia wollte von einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand in die Ichtershäuser Straße einfahren, übersah hierbei allerdings den von hinten kommenden VW Multivan. Der 39-jährige Fahrer des VW versuchte noch nach links auszuweichen, konnte aber eine Kollision mit dem Dacia nicht vermeiden. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Der Dacia war auf Grund seiner Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden durch den Unfall glücklicher Weise nicht verletzt. (dl)

