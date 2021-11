Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Ein 35-Jähriger beabsichtigte gestern Abend gegen 18.30 Uhr mit seinem Mercedes in der Straße 'Am Schulberg' einzuparken. Hierbei touchierte er einen geparkten BMW und entfernte sich zunächst pflichtwidrig vom Unfallort. Kurze Zeit später kam er zu Fuß zum Unfallort zurück und kontaktierte die Halterin des beschädigten BMWs. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten bei dem 35-Jährigen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Zu Beweiszwecken wurde die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. An den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell