Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Apotheke- Zeugensuche

Gotha (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 12.45 Uhr bis heute, 08.00 Uhr wurde in der Oststraße in eine Apotheke eingebrochen. Die bisher unbekannten Täter entwendeten unter anderem Bargeld und Kosmetika. Es entstand ein Schaden von ungefähr 1.500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich im genannten Zeitraum in der Oststraße aufgehalten haben und Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0261161/2021) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell