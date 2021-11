Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

In der Bielefeldstraße in einem Mehrfamilienhaus wurde zwischen Freitag, 16.00 Uhr bis Sonntag, 19.00 Uhr ein e-Bike durch bislang unbekannte Täter entwendet. Hierzu wurde in einen Keller eingebrochen und das Fahrrad entwendet. Bei dem e-Bike der Firma Cube handelte es sich um das Modell Reaction Hybrid Pro 625 in der Farbe Blau. Es entstand ein Schaden von ungefähr 2.800 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Polizei Ilmenau nimmt sachdienliche Hinweise unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0260756/2021) entgegen. (jd)

