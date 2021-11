Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Graffiti- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

In dem Zeitraum von Samstag 23.50 Uhr zu Sonntag 14.30 Uhr kam es in der Alten Feldstraße zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde durch unbekannte Täter ein oranger Schriftzug an die Fensterfront eines Mehrfamilienhauses gesprüht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die sich im genannten Zeitraum in der Alten Feldstraße aufgehalten haben und Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0260732/2021) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell