Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Seit Donnerstag, 04.11.2021, wird die 35-jährige Kathleen Wagner aus Eisenach vermisst. Vermutlich hielt sich Frau Wagner in einem Waldstück auf, bevor der Kontakt zu Verwandten abbrach. Zu dem Waldstück liegen keine konkreten Angaben vor. Die Vermisste ist etwa 170 cm groß. Sie hat lange, blond gefärbte Haare und Tätowierungen am rechten Unter- und Oberarm. Zur Bekleidung der Vermissten liegen keine Erkenntnisse vor. Wer hat die Vermisste gesehen und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0260123/2021 entgegen. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell