LPI-GTH: Wildunfall im Kurvenbereich

Elgersburg (Ilm-Kreis) (ots)

Typisch für die Jahreszeit ereignete sich in den gestrigen frühen Abendstunden ein Wildunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Elgersburg und Ilmenau-Roda. Ein 37-Jähriger Skodafahrer konnte in einer S-Kurve dem querenden Reh nicht mehr ausweichen, sodass es zu einer Kollision mit dem Wild kam. Das Tier flüchtete nach dem Unfall in den angrenzenden Wald, hinterließ jedoch am Pkw unfallbedingten Sachschaden. (rz)

