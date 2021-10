Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B7

Tüttleben (ots)

Gegen 10 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B7 zwischen Tüttleben und Erfurt. Ein 74- jähriger Pkw- Fahrer befuhr die B7 in Fahrtrichtung Erfurt und bog nach links auf die K4 in Richtung Pferdingsleben ab. Der 74- Jährige missachtete einen entgegenkommenden vorrangberechtigten Opelfahrer und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem angeforderten Abschleppdienst geborgen werden. Der 74- Jährige und der 22- jährige Beifahrer des Opelfahrers wurden leicht verletzt und wurden in naheliegende Krankenhäuser verbracht. Die Bundesstraße 7 wurde kurzzeitig halb gesperrt und entsprechende Verkehrsmaßnahmen eingeleitet. (cr)

