Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hoher Sachschaden bei Einbruch in eine Bar

Eisenach (ots)

Am 25.10.2021 kam es zwischen 00.30 Uhr und 10.00 Uhr zum Einbruch in eine Shisha-Bar in der Sophienstraße. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Inneren und beschädigten und öffneten dort mehrere Spielautomaten. Inwiefern die Unbekannten Beutegut entwendeten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Täter verursachten erheblichen Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Polizei Eisenach sucht dringend Zeugen und nimmt Hinweise unter der Nummer 03691-261124/Bezugsnummer 0249532/2021 entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell