Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugbrand - Zeugensuche

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag erhielt die Gothaer Polizei gegen 00.50 Uhr die Mitteilung eines Fahrzeugbrandes auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Suhler Straße. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, der Schaden am VW beläuft sich jedoch auf ca. 15.000 Euro. Personen verletzten sich glücklicherweise nicht. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, es wird wegen Brandstiftung ermittelt. Ein Unbekannter setzte offenbar den VW gestern Abend, zwischen 21.15 Uhr und heute Morgen 00.50 Uhr im Brand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter haben und ist unter der Nummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0249918/2021) erreichbar. (db)

