LPI-GTH: Eigentümer gesucht

Die Eisenacher Polizei sucht derzeit den Eigentümer eines iPhones. Das Handy wurde am 17.10.2021, gegen 17.30 Uhr in einem Gebüsch "An der Madel" gefunden. Es handelt sich um ein iPhone 11 in grau, wobei die Rückseite beschädigt ist. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis bei der PI Eisenach zu melden (Tel. 03691-261124/Bezugsnummer 0244638/2021). Die IMEI des Geräts liegt vor und könnte als Eigentumsnachweis genutzt werden. (db)

