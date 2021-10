Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Zigarettenautomatensprengung

Rehestädt (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Nacht, gegen 00.35 Uhr versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomat in der Dorfstraße aufzusprengen. An dem Gerät entstanden dabei erhebliche Schäden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Ob die Täter etwas erbeuten konnten ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0243798/2021) zu melden. (db)

