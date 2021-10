Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike gestohlen

Ilmenau (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte gelangten zwischen dem 18.10.2021, gegen 15.00 Uhr und dem heutigen Morgen, 04.55 Uhr in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Humboldtstraße. Aus einem Kellerabteil entwendete der Täter ein E-Bike, Marke Haibike in blauer Farbe im Wert von ca. 2.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0243859/2021) entgegen. (db)

