Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rucksack gestohlen

Eisenach (ots)

Die Eisenacher Polizei ermittelt aktuell nach einem Diebstahl aus einem Spint in einem Einzelhandelsgeschäft in der Bahnhofstraße. Der Geschädigte lagerte sein Eigentum während des Einkaufs in dem Spint, welcher mit einem PIN gesichert war. Als er zurückkam, war der Rucksack weg. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen liegt die Tatzeit bei ca. 16.50 Uhr. Der Wert des Beuteguts liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0239456/2021) entgegen. (db)

