Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Kontaktnieten

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag erhielt die PI Arnstadt-Ilmenau die Information, dass es in einer Firma im Bierweg zu einem Diebstahl gekommen war. Ein Unbekannter hatte zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr einen Beutel mit fast 30.000 Kontaktnieten gestohlen. Sie kommen normalerweise in Schaltsystemen als elektrische Verbindungselemente zum Einsatz. Der Wert liegt bei ca. 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter oder auch dem Verbleib des ungewöhnlichen Beuteguts haben (Tel. 03677-601124/Bezugsnummer 0239284/2021). (db)

