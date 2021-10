Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Farbschmierereien an Häusern und Fahrzeugen - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

An drei Hausfassaden in der August-Rudloff-Straße wurden in der Nacht von Samstag, 10.10.2021, zu Sonntag, 11.10.2021, Schmierereien mit gelber Farbe angebracht. In der gleichen Nacht wurden fünf Pkw, die in der Bahnhofstraße und in der Brauhausstraße geparkt waren, mit blauer Farbe verunstaltet. Die polizeilichen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Ein Zusammenhang der Taten kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tathandlungen beobachten konnten oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen genommen. (as)

