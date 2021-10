Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurden im Stadtgebiet sieben Pkw beschädigt. An den in der Langensalzaer Straße, Nebestraße und Am Michelsbach geparkten Fahrzeugen wurden die Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen. Wer konnte in diesem Zusammenhang verdächtige Fußgänger oder Radfahrer in den betroffenen Straßen beobachten? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen. (as)

