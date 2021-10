Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall zwischen zwei Mopedfahrern bei illegaler Veranstaltung - Zeugenaufruf

Sättelstädt (Wartburgkreis) (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen fand am Samstagnachmittag im Gewerbegebiet eine nicht angemeldete Veranstaltung statt. Es kamen eine größere Personengruppe mit eine Vielzahl von Motorrädern und Mopeds zusammen. Ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger nahmen mit ihren Mopeds ebenfalls teil. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt und im Anschluss mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bevor die Polizei am Unfallort war, wurden die beiden Krafträder durch Unbekannte weggebracht. Im Rahmen der Ermittlungen konnte eines der Fahrzeuge aufgefunden werden. Es war nicht für den Straßenverkehr zugelassen und wurde sichergestellt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen zu dem Unfall, dem anderen beteiligten Moped sowie der Veranstaltung selbst geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 / 261124 und der Bezugsnummer 0229287/2021 entgegengenommen. (mwi)

