Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein Fahrrad der Marke Trek Fox mit schwarz-grauem Rahmen wurde am Freitagabend in der Waschgasse entwendet. Das Rad war mittels eines Seilschlosses an einem Lichtmast angeschlossen. Die Tat geschah in der Zeit zwischen 20.45 Uhr und 22.33 Uhr. Das Fahrrad hatte einen Wert von ca. 3.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0228936/2021 entgegen. (av)

