Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Wohnung

Dachwig - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl fuhr die Polizei Gotha am Freitag gegen 22:17 Uhr in die Straße Am Kornbach. Dort hatten zwei Unbekannte die Wohnungstür einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses gewaltsam geöffnet und waren so in die Räumlichkeiten gelangt. Der Wohnungsinhaber war nicht anwesend. Ob die Täter was entwendeten war zur Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen zu den beiden Tätern führten nicht zum Auffinden. Nach Aussage eines Zeugen sollen die Männer orangefarbene Hosen getragen haben. Zudem führten sie Rucksäcke und Fahrräder mit sich. Hinweise zu ihnen nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen (Bezugsnummer: 0228979/2021). (av)

